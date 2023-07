ハリウッドで脚本家と俳優たちによるストライキ。これってどうなっているの？

映画の宣伝イベントも軒並みキャンセル。

7月13日深夜、ハリウッドの俳優労組「映画俳優組合 - アメリカ・テレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)」が賃上げと労働環境の改善、AIの規制を求めて60年以上ぶりにストライキに突入しました。

「全米脚本家組合(WGA)」も5月からストライキをしており、俳優と脚本家が同時にストに入るのは、63年ぶりになります。

では、SAG-AFTRAとWGAの要求とはなんでしょうか? そしてどんな変化を求めて戦っているのでしょうか?

5月に始まったWAGのストは、動画配信サービスの拡大が進む中、待遇改善とAIの利用制限を訴えていました。

動画配信サービスが始まる前は、映画が公開されたあとの二次使用(レジデュアル)、つまりテレビで放送されたときやディスク化して売られたときにもお金が入る仕組みで、まとまったお金を手に入れられるようになっていました。この仕組みは、1960年と1980年のストライキで勝ち取った権利です。

しかし、動画配信の場合、レジデュアルは支払われるものの、再生回数に応じての金額ではなく、テレビ放送やディスク販売で得られるものと比較すると微々たるものだと言われています。

というのも、各動画配信サービスの会社は、作品ごとのアクセス数を公表していません。そのため支払われる側は、明確な基準がわからないまま支払いを受けるしかない状態が続いているのです。

また、Netflixをはじめとする大手動画配信サービスは独自のコンテンツを作っており、そのプラットフォーム以外での配信ができなくなっているために、さらなる二次使用料が入らない仕組みができてしまっています。

また、AIに自分たちの脚本を学習させることにも反対しています。とはいえ、これは映画会社にAIの使用を禁止するように掛け合っているのではなく、“規制を作ってほしい”と主張しているのです。

レジデュアルの見直しを要求されるということは、根本的なビジネスモデルを変えなければならない上に、支払う金額が増えることを意味しています。

大手動画配信サービス会社は、コロナ禍で利用者が一気に伸びたものの、今は収益を上げにくくなっており、ラインナップを減らされざる状況に陥っているので、WAGの要求に対して強い姿勢をとっています。

6月13日からはSAG-AFTRAもストライキに入りました。こちらの要求も、動画配信サービスをめぐる待遇改善とAIについて。

ただ、AIの使用に関しては、WAGとは少し意味合いが違います。

全米映画テレビ製作者協会(AMPTP)は、エキストラ俳優をAIスキャンしてレプリカを作り、自由に動かす画期的な提案をしています。

これに対するエキストラの対価は10万円ほどで、確かに1日のエキストラ出演資料よりは割高ではあるものの、それはエキストラ俳優にとって、俳優の尊厳だけでなく、これから活躍するチャンスを失うことを意味しています。

俳優をAIで若返らせたり、蘇らせたりするのはすでに映像の中で行われているため、SAG-AFTRAもAI技術の使用を根本的に禁止してほしいと要求しているわけではありません。

しかし、使用するのであればきちんと規制し、「自由に使用」ではなく、権利と使用料を発生させるべきと主張しているのです。

ストライキに入ると、すべての仕事がストップします。それはつまり、新たな収入も見込めなくなることを意味しています。

ハリウッドスタジオの幹部の1人は、「組合員が家を失うまで長引かせる」という発言をしており、それに対して『ヘルボーイ』主演のロン・パールマンが強い怒りを表す動画をアップしています。

Shit's getting real in the WGA + SAG strike.



"There's a lot of ways to lose your house." pic.twitter.com/XqiSZF2lbr