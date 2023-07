インドが月探査機を打ち上げ。成功すれば｢月面着陸した4番目の国｣に

日本時間だと同日午後6時5分!

念願の月面着陸成功を目指し、インド宇宙研究機関(ISRO)の月探査ミッションがいよいよ打ち上げ予定日を迎えます。

ISROは先日、「チャンドラヤーン3号」の打ち上げ日時が東部夏時間の7月14日午前5時5分(日本時間午後6時5分)になると発表。サティシュ・ダワン宇宙センターから、LVM3ロケットにて飛び立ちます。

Movement of the launch vehicle to the launch pad. pic.twitter.com/Tu973C6IjC