風で引っ張る作戦。船の温室効果ガス対策のヒミツは｢凧｣にありました

世界の貿易品の9割が貨物船によって運ばれている今、海運業は巨大産業。海上の大量物資輸送は世界の温室効果ガス排出量の3%を占めています。

そんな中、フランス企業のAirseasは貨物船の燃料消費量削減&温室効果ガスを平均20%カットすることをミッションに掲げ、「Seawing」という自動カイトシステムを開発しました。

実はこれ、水面から300m上空を飛ぶ凧(カイト)。面白いことに、現代の船業界において「帆」の存在が再発見されたわけなんです。

自動カイトシステムは、船のマスト(柱)に帆を貼るのとは異なりますが基本的な考えは同じ。自然の風を推進力に利用します。

カイトとその設備を船のデッキに設置したら、乗組員が追加でやるべきなのは装置のボタンを押すだけ。大きなカイトが自動で空に舞い上がります。

🌍An important step for shipping's decarbonisation. And a big step for Airseas' crew onboard Louis Dreyfus Armateurs' Ville de Bordeaux!



Let's reclaim the millennium-old, powerful and 100% renewable energy of the wind!#windpropulsion#cleantechpic.twitter.com/Dd72VW8vyg