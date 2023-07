少女の霊に取り憑かれた木馬、オークションに出品される

特級呪物も競売に出るんですね。

世界中で行なわれるオークションには、ホントにいろんなものが出品されます。

たとえばエリザベス2世のために作られた24金メッキのWiiや、スティーブン・ホーキング博士の遺品など。元は高価ではないのに目的や使用者が有名人だったため、価値が爆上がりした激レア・アイテムが出品されがちです。

イギリスで美術品を競売にかける「The Canterbury Auction Galleries」では、1940年代にゴースト・ハンターが降霊術に使っていたという、呪いの木馬「Lot 702」が出品されます。

20世紀初頭の年代物で状態は良いものの、塗装が禍々しい感じ。

競売開始は7月30日。想定落札額は200~300ポンド(約3万6000円~5万4000円)と手が出せそうな価格帯ですが、落札したあかつきには…もれなく少女の霊が憑いてきます。

出品者は、降霊術師/ゴースト・ハンターのディック・ゴッデン氏のひ孫でケリーと名乗る人物。落札者には呪われていることを知らせておくべきだ、という希望があります。入手してから後悔されるのは気の毒ですからね。

