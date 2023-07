有機ELディスプレイ搭載MacBook Proは、早くても2年後？（つまりまだまだ先）

MacBook Proユーザーの中には、買い替えは有機EL版が出てから!と思っている人もいるはず。

でも、それだとそこそこ待つことになりそうです。業界関係者いわく発売は早くて2年後、遅ければ4年後だそうなので…。

韓国メディアTheElecが、ディスプレイ業界の解析リサーチファームUBI Researchのアナリストが講演会で話した内容として報じたのは、Samsung(サムスン)がApple(アップル)ラップトップ向けの有機ELディスプレイを開発している可能性があるということ。

で、その有機EL搭載ラップトップがリリースされるのが、2025年中盤から2026年にかけて。アナリストいわく、LGやBOEが液晶から有機ELへの製造シフトで苦戦する一方、Samsungは順調ですでに第8世代有機ELへの製造を始めているといいます。

報道によれば、LGは第8世代有機ELの製造マシンの購入はこれからなものの、2026年までには有機ELパネルの製造ができる見込み。

一方、BOEはiPhone SE第4世代の有機ELディスプレイ生産で苦戦と噂されており、そこで遅れをとっているとのこと(iPhone SE 4では第6世代有機ELが採用される模様ですが、第8世代になればより大きな有機ELシートが作れるようになります)。

Appleアナリストとしておなじみのミンチー・クオ氏の今年初めの予想では、有機ELディスプレイ搭載のMacBookは早ければ2024年後半に来るという話で、今年中にはSamsungが有機ELパネルを出荷するとかなんとか…。

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.