MetaとMicrosoftがAIで協力、LlaMA 2発表

Microsoftの勢いがますます。

まだまだ(良くも悪くも)AIバブルが膨らむ中、Microsoft(マイクロソフト)とMeta(メタ)という大手テック2社が共同で、Metaの大規模言語モデルをアップデートしたLLaMA 2を発表しました。OpenAIのGPT-4やGPT-3などと違い、オープンソースです。

Metaはブログの中で、LlaMAをオープンにするメリットを説明しています。いわく、デベロッパーや研究者がLlaMAをストレステストしてくれるので、より安全にできるのだといいます。

LlaMA 2は研究目的でも商業利用でも無料で使えますが、初代より40%増量したデータで学習したとのこと。MetaはさらにMicrosoftとパートナーシップを結び、彼らのクラウドプラットフォームAzureで、LlaMA 2を利用可能にしました。

