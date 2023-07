探査機パーサヴィアランス、火星でドーナツ発見!?

標本採集、がんばってますね!

NASAの火星探査車「パーサヴィアランス」がヘンテコな形の岩を見つけました。パーサヴィアランスは火星の写真をたくさん送って来てくれるんですが、その中に真ん中が空洞になったドーナツみたいな謎の岩の写真がありました。

このドーナツ岩、地球外知的生命体探査(SETI)によると隕石なのではないかとのこと。火星の横には小惑星帯があるため、隕石が飛んできやすいのです。火星の大気はとても薄く、二酸化炭素が95%を占めています。なので、地球に隕石が落ちてくるとバラバラになりやすいですが、火星ではスルリとそのままの形で落ちて来やすいんです。

パーサヴィアランスは火星に到着してすぐに。他にもおもしろい隕石を見つけていて、NASAのパーサヴィアランスチームは「チーム内でこの変な形の岩の仮説がたくさん飛び交っています」とツイートしています。

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu