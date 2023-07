Netflix、アメリカとイギリスでも｢ベーシックプラン｣廃止へ

カナダに引き続き、事前告知なく、アメリカとイギリスでもNetflixの9.99ドルの「ベーシック」プランが廃止になりました。

今後は、月額6.99ドル(約1,000円)の「広告付きスタンダードプラン」、月額15.49ドル(約2,200円)の「スタンダードプラン」、月額19.99ドル(約2,800円)の「プレミアムプラン」からの選択になります。

なお、現在「ベーシックプラン」を利用しているなら、引き続きその金額で利用できます。しかし、解約して再加入する場合、新プランが適応されることになります。

これもカナダと同じですね。

再生の途中に広告が表示される代わりに金額が手ごろな「広告付き」のプランは、去年導入されて以来、契約者の数を伸ばし続けています。

とはいえ、データ解析ファームのAntennaによると、2023年に入ってからのアメリカ国内における他のストリーミングサービスの登録者数の伸びと比較すると、そこまででもなかった様子。Netflixの新規加入者で「広告付き」プランを選ぶのは5人に1人以下だそう。

しかし、Netflixのグレッグ・ピーターズCEOは、米放送業界における広告の青田売りイベント「Upfront(アップフロント)」にて、全世界で新規契約者の1/4が「広告付き」に移行していると主張しています。

このプラン変更は、半ば強引に「広告付きベーシックプラン」ユーザーの数を増やしたいためにやっているのかも。

ただ、今はどの動画配信サービス会社も価格を見直したい時期のようで、数日前にもNBCの動画配信サービス「Peacock」が値上げしているんです。

プランによって月額1〜2ドル、年間だと10〜20ドルほどではありますが。

Ooof @peacock, nothing says "F you" during a WGA-SAG strike like sending an email INCREASING your subscription price. 🙄 Ya could have at least waited until after it was over to line your pockets a bit more. pic.twitter.com/J4FpUbjX87