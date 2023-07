Nothing Ear (stick)に、周囲のノイズを減衰する機能が追加

ノイキャンじゃないよ。

本日7月7日(七夕だね)、Nothingからイヤホン関連の発表がありました。一番興味深いのが、耳を完全に塞がないハーフインイヤー型イヤホン「Nothing Ear(stick)」に、「ノイズリダクション」機能が追加されたこと。

ノイズキャンセリングは外部の騒音を弱めたり消したりするものですが、ノイズリダクションについてプレスリリースでは、

と記載されています。ノイキャンとどう違うのか、詳細は不明です。

ハーフインイヤー型でノイズを抑えるってどんな感じなのかなー。ちょっと試してみたい。

なお、この機能は専用アプリ「Nothing X」を通じて提供されます。

Exciting new updates for Ear (2) and Ear (stick) in our latest Nothing X update.



Dive into the new Advanced Equaliser so you can hear music exactly how you want to hear it. And for all you Ear (stick) listeners, we've introduced Noise Reduction to filter out unwanted noise.… pic.twitter.com/26ysVoVcOX