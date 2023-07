80％賢くなった。プレミアム輝くスマホ｢Nothing Phone (2)｣

シリーズモノの2は名作の法則、来てますよコレ。

Nothing社にとって2作目となるAndroidスマホ「Nothing Phone (2)」が、ついに正式発表されました。公式サイトのほか、YouTuberのCasey Neistat氏との発表イベント動画もあります。

メモリとストレージ容量違いで、以下の3モデルがラインナップしています。カラバリは2色。

SoCにはSnapdragon 8+ Gen 1を搭載("+"付きなので発熱少なめ)。総合的なパフォーマンスは前モデルのPhone (1)よりも約80%高速化し、アプリが開くスピードは半分に短縮。OSもNothing OS 2.0となり、ウィジェットのサイズやグリッドなどのカスタマイズが可能になりました。着実進化!

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news - it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa