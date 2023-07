ゲームの刺激や衝撃を肉体で感じよう！ 触覚フィードバックシャツ

ダメージ喰らわないようにプレイしないと!

VR(バーチャル・リアリティー)内のデジタルな世界をフィジカルな肉体でも感じようと、世界では触覚フィードバック装置を備えたグローブやスーツがアレコレ開発されています。

見た目はただのスポーツ用シャツという感じの「OWO Skin」は、胸や腹など10カ所に無線接続の触覚フィードバック装置があり、ゲーム内での刺激や衝撃をそのまま体験できます。

ゴツいメカに身を包むのではなく、素肌に着るだけなので超お手軽です。

「OWO Skin」は、10月12日発売予定のゲーム『アサシン クリード ミラージュ』とのコラボにより、主人公バシムがゲーム内で受ける衝撃や刺激を、ユーザー自身も「体感」できるようになります。

ゲルパッドを使うので、低周波治療器みたいな刺激なのかなと思います。確かに強度や治療コースによってはチクっとしたり、ブルブルしますもんね。それが銃撃や打撃など視覚情報と合わさると、ホントに我が身に起こっているように感じるのでしょう。

Where mirage meets reality… Discover the Assassin’s Creed Mirage haptic system in collaboration with @owogameofficialLearn more: https://t.co/z7zGWfZTQApic.twitter.com/WZNMNalRx2