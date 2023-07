ピッツァが刺さったXboxコントローラー、チーズ臭も付属

チーズ臭のディフューザー付き!?

Microsoft(マイクロソフト)の家庭用ゲーム機「Xbox」のコントローラーは、カラバリがとても多くしょっちゅう新しいものが発表されています。

最新作はピッツァ(のオブジェ)がブっ刺さり、さらにはピッツァの香りが楽しめる…という前代未聞のデザインになっています。

これは、パラマウント・ピクチャーズのCGアニメ映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』の公開と、新作ゲーム『ミュータント タートルズ:シュレッダーの復讐』発売を記念して作られたモデル。

ゲームのスタイルは、80年代にゲーセンで遊んだレトロ風味の横スクロール・アクションをオマージュした作品です。昔遊んだ人には懐かしさを感じられますね。

4種類のコントローラーは、スライムのようにドロドロとした緑の背景色に、ドナテロ、ミケランジェロ、レオナルド、ラファエロの4人がそれぞれ描かれ、タートルズたちが大好物のニューヨーク・ピッツァがピッツァの香りを振り撒きます。

カメ忍者のファンで映画もゲームも楽しむよ! という人は、Twitter(ツイッター)の公式アカウントXbox Game Passをフォロー&ハッシュタグ「#XboxTMNTMoviesweepstakes」を添えて下の投稿をリツイートしてみましょう。

the pizza party never stops with these guys🍕follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yrupic.twitter.com/h6P3sjcvu7