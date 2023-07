QRコードに見えない｢イラストすぎるQRコード｣

イマドキのAI美少女はQRコード。

1994年に日本で誕生したQRコードは正方形の白黒ドット模様が一般的ですが、実はQRコードの一部にロゴやイラストが描かれていても読み取ることができるようになっています。この仕様のおかげでいくつものバリエーションが生まれているのですが、中国ではAI生成画像を使ったQRコード生成サービスが作られています。

中国のクリエイターciaochaos氏が、文字入力でイラストを作る「Stable Diffusion」を活用し、美少女イラストや浮世絵、水墨画などのスタイルでQRコードを生成できるサービス「QR BTF」を開発中です。

学習データにCheckpoint、大規模モデルには低コストで学習できるLoRA(Low-Rank Adaptation)が使われています。

そして人物のポーズなどを指定できる、拡張機能「ControlNet」を導入したものが以下のもの。伝統的な陶器に描かれる模様や、日本のお城のような建造物、PCの基板みたいな模様もお手の物です。

最新版では、3つの位置合わせ用マーカーなしでも機能できるようになったとのこと。あたかも山水画や、レゴで組み立てた建造物などがありますが、QRコードと言われてもピンと来ませんね。

