踊ってしゃべって大きくなる。ボタンを押すと成長するグルート

望遠鏡のように伸び~る。

7月21日から23日まで開催された、「サンディエゴ・コミコン 2023」ではさまざまな商品がお目見えしました。

目が怖い『スター・ウォーズ』のチューバッカもそのひとつ。Hasbro(ハズブロ)の成長するグルートも、中世の拷問器具で引っ張られているかのような、ちょっと異色な玩具です。

マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズにて、背の高い大人形態から、鉢植えになったりチビっ子になったりと、いろんな姿で登場するグルート。

新作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』では、人間の成人男性くらいのサイズになって大暴れします。

ハズブロの玩具「Groove ‘N Grow Groot figure」は、そんな成長を伸縮するギミックで再現したもの。箱から出すと高さ34cmほどで、Disney+のミニシリーズ『アイ・アム グルート』と同じようなサイズ感。

ですがクリクリお目々とかわいい笑顔には秘密が隠されており、足元のボタンを押すとアラ不思議! みるみるうちに脚と胴体が伸び、45cmほどの高さに成長するんです。

Hey kids, ever play with a Groot toy and thought "I wish this toy was larger? Like, a larger Groot? Much larger?"Well now that dream is a reality with Hasbro's Groove 'n Grow Groot pic.twitter.com/DftpsLQIWu