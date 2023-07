Twitter満足に読めない問題。ついに公式アプリTweetDeckもダウン

ツイートがまともに表示されない問題で対応に追われるTwitter。

土曜イーロン・マスクCTOが「1日に読めるツイートの本数制限」を突如発表し、ハッシュタグ「RIP Twitter」がバズる騒ぎとなりましたが、混乱に追い打ちをかけるように、日曜には公式アプリ「TweetDeck」までもが表示異常となり、「お金払ってるのに表示されない!」と有料会員もカンカンです。

ひとことで言うと、読みたいときに読みたいツイートが読みたいだけ表示されなくて、すぐエラーメッセージになったり、読み込みの永久ループに陥る不具合です。

マスクCTOが原因として挙げたのは「データスクレ―ピングとシステムの不正操作が異常に集中している」こと(API値上げを受けて、それを賄えない外部デベロッパーがTwitterのデータをスクレ―ピングしはじめて負荷がかかっているっぽい。ほかにも自分で自分にDDoS攻撃しているとしか思えない謎の挙動も確認されている)。

土曜朝には緊急対策として、1日に読めるツイートの本数を「認証アカウント(月額8ドル払ってるTwitterBlue有料会員)は6000本、非認証アカウント(無料会員)は600本、新規非認証アカウントは300本」に制限。異例の発表は世界中の注目を浴び、Twitter史上最高のビュー数を獲得することとなりました。

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day