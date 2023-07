イーロン・マスクが｢X｣にこだわる理由

なんかマヌケ。

イーロン・マスクが7月23日、Twitterの社名を「X」に変えると発表。翌日さっそく本社の看板を「X」に変えようとしたら「許可もとらずに通行止めにしてクレーンで作業してる!」と通報されて警察に止められました。

警察がよく調べてみたら、警察側の許可はとっていたようなのですが、ビルオーナー(リース滞納で1月に訴えられて犬猿の仲)には事前にお知らせをしていなくて、そっちで引っかかっちゃったみたい。

Welp, @twitter name so coming off the building right now but @elonmusk didn’t get permit for the equipment on the street so @SFPD is shutting it down. pic.twitter.com/CFpggWwhhf

イーロンは4月にも「Twitter」の「w」を消して「Titter(ぷぷぷw)」にして遊んでましたよね。

あのとき「”w”を消したいと言ったらビルオーナーに、法的な縛りがあるからTwitterのままじゃなきゃダメだって言われた」と言ってたので、今回もきっと、あれほど俺の肩越しに変えちゃいかんと言ったはずなのに、お~のれ~(ワナワナ)…となったんでしょう。

原稿編集段階(7月27日)では、まだ再開の目途は立っていません。

まあ、「X」じゃ会員制のクラブみたいだし、そりゃ怒りますよね。

なにしろ新社名に対するリアクションは最悪です。英語圏で挙げられてる問題点を並べると…

最後のものについては「X Nippon」に差し替える代替案もWebで見かけましたが、「Nippon」じゃ海外通じないし、どうするんだろ…。

こんなにハードルだらけの「X」にどうしてそんなにこだわるのか。

理由はよくわかりませんが、イーロン・マスクはネットバブル最盛期の1999年にネットバンクを仲間と立ち上げて、「X.comのドメインを少なくとも100万ドル(1億円台)でポンと買った」と社内でささやかれていた人。

すぐ競合のConfinityに買収されて誕生したのがPayPal。

PayPalの頭にXをつけて残してくれ! とせがみましたが、社内のカスタマー調査で「ポルノっぽい」と一蹴され、X.comは出番のないまま終わってしまいました。

Xへの執着は果てることなく続き、Space X、xAI、テスラModel X、 X Æ A-Xiiときて、Twitter.com改めX.com。

2017年にPayPalからX.comドメインを買って、この日がくるのを待ち望んでいたっていう流れ。まさに30年越しの執着です。

Others have pointed this out, but this renaming is stepping on the exact same rake that got him ousted by PayPal. Wrote about this in my book pic.twitter.com/4yn2KffsHl