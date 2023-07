Twitter、ロゴも名前も｢X（エックス）｣に変わってしまう

鳥さんいなくなっちゃうの?

イーロン・マスクがTwitterのブランド変更に関するツイートを投稿して騒ぎになっています。

これが問題のツイート。

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

Twitterのブランド変更と、象徴的な青い鳥のロゴの変更をするということでしょうか。イーロンがTwitterのオーナーになってから、突如ロゴがシバイヌに変わったこともあるので驚くことではありません。本気ではなく、気まぐれでつぶやいている可能性だってあります。

と思ったのですが...

現在Twitterを運営しているX社のCEOリンダ・ヤッカリーノ氏までもTwitterに代わる「X」への想いを熱くツイートしています。

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.