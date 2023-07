イーロン・マスクが計画する｢地下を走るシャトル｣らしき映像がリークされる

上半分はほぼ完成?

遡ること5年前、都市部の渋滞を緩和させたいイーロン・マスクが考案した、トンネル・インフラ「アーバン・ループ」という計画がありました。ガラス張りのシャトルバスが地下へと消えてゆく映像は、「これぞフューチャー!」という印象を残しましたよね。

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U