｢テクノロジーに仕事を奪われる｣声優たちがAIへの懸念を表明

声優たちがAIに対する危機感をあらわに。

「AIは私たちにこれから何か影響があるもので、でもそれについて何も言えないという考えは、もう捨てなければいけません」

こう発言したのは、全米映画俳優組合、米テレビ・ラジオアーティスト連盟(SAG-AFTRA)の専務取締役Duncan Crabtree-Ireland氏。アメリカのサンディエゴで行なわれた毎年恒例のコミックの祭典「サンディエゴ・コミコン」で開催された「AIとエンターテイメント」というテーマのトークパネルでのことでした。

Varietyが伝えるところによると、Crabtree-Ireland氏は、AIがアーティストや俳優に及ぼす影響についてのパネルトークに声優陣と一緒に参加。

参加した声優たちは、Linsay Rousseau氏(『God of War: Ragnarok』)、Ashly Burch氏(『Mythic Quest』)、Cissy Jones氏(『The Owl House』)、Zeke Alton氏(『Call of Duty』)、Tim Friedlander氏(『Record of Ragnarok』)でした。Tim Friedlander氏は全国声優協会(NAVA)の会長で創始者でもあります。

自分を守る術を考える

パネルトークでは、声優が読むことに同意しなかった台詞を、AIが声優の声を使って生成することの懸念、そしてその懸念をどのように軽減するかなどが議論されました。

解決案として、契約に「才能を最優先にする」という規定を盛り込むことや、声優たちと協力してAIを使用する企業を設立する、また適切な報酬を含む規定を作るなどが出てきたようです。

Crabtree-Ireland氏は、エンターテイメント業界でのAIとの戦いのほかにも、AIが今現在、何ができるかどうかはではなく、これからどのように使われるのか、そして誰によって使われるのかなど、AIの存在自体が脅威をもたらすことについてコメントしています。

「私たち全員がテクノロジーの濫用に立ち向かい、私たちの体、声、顔、肖像に対してAIがしてもいいことを、はっきりと明示しなければいけない」

また声優のAshly Burch氏は「私は次世代の声優が、私たちがこの業界で築いてきた人生を築けなくなるのはイヤです」とコメント。

また、Tim Friedlander氏は、声優の契約をしっかり守る契約がなければ、「最初の仕事が最後の仕事になる可能性もある」と話したそうです。

AIは声の生成がすごく得意なので、声優たちはしっかりと自分の立場を守っていかなきゃなりませんね