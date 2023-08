ロシア、探査機が月面衝突して47年ぶりの月探査計画は失敗に

先週末、ロシアの月探査機「ルナ25号」が月面に衝突するという残念な結末を迎え、同国が今もなお月面に着陸する技術を有していると示す機会は失敗に終わりました。

ロシアの宇宙機関「ロスコスモス」にテレグラムに投稿した声明文によると、ルナ25号との通信はモスクワ時間の先週土曜午後2時57分(日本時間同午後8時57分)ごろに途絶えたとのこと。

予備調査によって、同機を着陸前の軌道へと移行するはずのエンジン噴射で軌道から外れてしまい月に衝突してしまったとわかっています。

この知らせを受けてNASAの科学部門の元トップThomas Zurbuchen氏は、

と、X(元Twitter)に綴っていました。

Too bad to read this. None of us ever wishes bad onto other explorers. Hope this can be fixed.



We are reminded that landing on any celestial object is anything but easy & straightforward. Just because others managed to do it decades ago, does not guarantee success today. 🚀🛰️🌘 https://t.co/aLZhN6Q0eQ