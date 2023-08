懐かしすぎてエモい！ファミコンカラーのメカニカルキーボード

デッカいスーパーボタンだけでも欲しい。

コンピューターになくてはならないキーボードは、今や星の数ほど種類が存在します。

10キーの有無やキーの構造がメンブレンだったりパンタグラフだったり、ゲーミング用で極彩色に光ったり、もうどれを選んだら良いのか分かりません。

もし任天堂の家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」全盛期を過ごした元ファミっ子だったら、ファミコンでプログラミングを可能にする「ファミリーベーシック」を知っているはず。

ゲーム周辺機器の8BitDoから、あのキーボードを思い起こさせるような「8BitDo Retro Mechanical Keyboard」がお目見えします。

タイプは海外版ファミコン「NES」のカラーリングを意識した「N Edition」と、日本向けの白とえんじ色がメインの「Fami Edition」2種。

交換可能なキー、『スーパーマリオブラザーズ』に出てくるようなブロック風のWi-Fi送受信機、音量およびWi-Fi 2.4GHzとBluetooth接続切り替え用のツマミ、大きく書かれたプログラマブルA/Bボタンを備え、どんなショートカットでも設定できる巨大なマクロ操作用「スーパーボタン」が付属します。

Introducing 8BitDo Retro Mechanical Keyboard. Dual Super Buttons. Connect via Bluetooth, 2.4G, or wired. Ultimate Software for custom mapping & more. Compatible with Windows and Android. Available in Fami and N Editions.Pre-order now:https://t.co/IzhXIOtKlwpic.twitter.com/MzrfsysCww