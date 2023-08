AIが書いた本が勝手に自分の名義で売られていたら…著者保護ルールが必要

すでにたくさん議論のあるAI、また新しい問題が出てきました。

AI生成によって書かれた本がある著者の名前で出版されて、Amazonで販売されていました。

名前を使われた著者は、出版業界ではベテランであるジェーン・フリードマンさん。Amazonや他の企業に明確で一貫したポリシーがないことが、将来自分以外の著者たちにも同じような問題に巻き込まれる可能性があると懸念しています。

フリードマンさんは述べています。

As of today, there are about half a dozen books being sold on Amazon, with my name on them, that I did not write or publish. Some huckster generated them using AI. This promises to be a serious problem for the book publishing world. https://t.co/YXcMlJeTMV

今回の「ゴミ本」事件は、フリードマンさんの読者がAmazonで彼女の名前を使ったAI生成の作品を見つけ、直接フリードマンさんに連絡を取ったことで発覚。

最初、読者はフリードマンさんが新しい執筆スタイルで書いたものなのかなと思ったそうです。

でも、単にスタイルの違いだけではない変な感じに気付き、Amazonに彼女の名前を使った誰か別の人によって書かれた作品が存在しているかもしれないと、フリードマンさんにメールで連絡したのです。

「たくさんの人がその本を見つけていました。実際に何人が購入したかはわかりませんが、少なくとも数冊は買われたと想像しています」とフリーマンさん。

そしてフリードマンさんは、この状況を自分のニュースレターとツイートで発信したのです。

その時点で、彼女の名前を使った本がAmazonで6冊ほど売られているのを発見したとしています。

さらには、本のレビューサイト「Goodreads」に、その偽の本たちが彼女の公式のページにも追加されていました。GoodreadsはAmazonによって運用されているサイトで。読者はここでレビューを見てAmazonで購入するという流れができています。Goodreadsの広報担当者は、これらの本を削除したとコメントしています。

フリードマンさんは、本を発見した直後にAmazonの公式フォームを通じて著作権侵害の報告を提出し、自動応答メールを受け取ったそうです。

自分の名前で勝手に商売している他人がいることをAmazonに報告すると、Amazonから商標登録番号を求められたとのこと。

しかし、ほとんどの著者は自分の名前の商標など持っていないとフリードマンさんは述べています。

Amazonは当初、AIの作品の著作権をフリードマンさんが所有していないため、コンテンツは削除できないとして侵害報告を終了させたそうです。

しかし、数時間後にAmazonの担当者から再度連絡があり、この件について審査中であることがフリードマンさんに伝えられました。

A brief update: After going back a few times with Amazon on this issue, I was notified the books would not be removed based on the information I provided. Since I do not own copyright in these AI works and since my name is not trademarked, I'm not sure what can be done. https://t.co/F5KuK4F36X