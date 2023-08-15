こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2023年8月15日9時から8月17日23時59分まで｢Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣を開催中。
現在、Apple Mac miniが30%オフや第10世代のApple 10.9インチiPadが5%オフなど、Apple製品がお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年8月15日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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スマートタグのAirTagやCellularモデルのApple Watchなど、人気商品も多数登場！
買うなら今がチャンス！ iPadやMacBook Proは最大23%オフの大特価商品も
iPad
MacBook Pro
Apple・Androidデバイスとの互換性も向上、Beats Studio Buds +やBeats Flexのイヤホンがお買い得に！
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣は、8月17日23時59分まで開催中！