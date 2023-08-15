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      Apple製品が軒並みセールに！第10世代iPadも登場中。売り切れる前に急げ〜【Amazonタイムセール祭り】

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      • author お買いものサポーター
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      Apple製品が軒並みセールに！第10世代iPadも登場中。売り切れる前に急げ〜【Amazonタイムセール祭り】
      Image:Amazon.co.jp

      こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

      Amazon（アマゾン）では、2023年8月15日9時から8月17日23時59分まで｢Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣を開催中。

      現在、Apple Mac miniが30%オフや第10世代のApple 10.9インチiPadが5%オフなど、Apple製品がお買い得に登場しています。

      なお、以下の表示価格は2023年8月15日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

      セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

      ＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月99円セール開催中

      スマートタグのAirTagやCellularモデルのApple Watchなど、人気商品も多数登場！

      ＞＞Apple製品のセール対象一覧を見る

      買うなら今がチャンス！ iPadやMacBook Proは最大23%オフの大特価商品も

      iPad

      MacBook Pro

      Apple・Androidデバイスとの互換性も向上、Beats Studio Buds +やBeats Flexのイヤホンがお買い得に！

      また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

      ＞＞Amazonセール一覧へ

      ＞＞ウォッチリストの使い方について

      Amazon Fashion×Techタイムセール祭り｣は、8月17日23時59分まで開催中！

      Source:Amazon Fashion×Techタイムセール祭り

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