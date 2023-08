Appleはすでに先を見据えてiPhone 17に搭載される｢A19｣を開発中？

来月発表されるであろうAppleのiPhone 15シリーズ。高位機種となるiPhone 15 Pro/ Ultra (Pro Max)に搭載されると言われているのが、最新のA17 Bionicチップです。

まだiPhone 15発表前ですが、Appleのチップ開発はすでにもっと先にあるようです。A19チップの話が出てきました。

iPhone系リーカーのEllieさんがXにポストしたのは、Appleの次世代チップのIDナンバー一覧。このナンバリングから、すでにA19チップ、M5チップの開発が進んでいるようだとポストしています。

It appears that apple has started work on the A19 and M5 Pro/Max/Ultra SOCs

Also I wonder what 0x6033/0x6034 are pic.twitter.com/C8f5vcrlFv