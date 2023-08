iPhone 15の公式ケースにレザーなし？ 代わりは高級感ある布素材か？

日本時間9月13日の真夜中に開催されるApple(アップル)の発表会。

iPhone 15シリーズが待ち遠しいですが、今年のケースどうします?

iPhone 15では、Apple公式ケースからレザー素材がなくなるらしいという噂があります。では、レザーの代わりにプレミアケース枠として何が出てくるのか…。

Xや中国SNSのWeiboなど、あちらこちらに画像がポストされているのがこのケース。

I've heard that the official case for the iPhone 15 Pro lineup is supposed to be a patchwork of these two materials. In place of the Leather Case. pic.twitter.com/TK84XFMBNe