Apple Watch Series 9発表に合わせて登場しそうな｢新しいバンド｣のウワサ

既存のApple Watchでも使えそう…かな?

今年も新型iPhoneと同時発表が予想されている最新モデルのApple Watchですが、もしかすると新作バンドも発表されるかもしれません。

#Apple will release a new Watch band with weaved fabric materials and magnetic buckle (might like Modern Buckle Leather Band one) this year later with new watch.

(Photo only for concept looks)#appleinternal@markgurman@URedditor@ProfessorToxpic.twitter.com/9wD75v6go5