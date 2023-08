目を保護するはずのブルーライトカット眼鏡、実は効果なかった？

持ってるのにちょっとショックー。

PCディスプレイの画面が放出するブルーライトが目に悪いという話、誰もが聞いたことあるんじゃないでしょうか?

画面を暗めに設定したり、保護フィルムを使ったりと回避方法はいろいろありますが…やっぱりメジャーなのは、ブルーライトカット用レンズが入った眼鏡ですよね。

ちょっと黄色味がかった視界になりますが、作業に支障がなければ着用しているだろうと思います。

ですがソレ、実は意味がなかったんですって。

メルボルン大学の研究によりますと、ブルーライトカット眼鏡を使っても、またPCやスマホやタブレットのブルーライト軽減機能を使っても、睡眠の質や網膜の損傷を保護する効果は医学的に認められなかったとのこと。

