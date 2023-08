見えないものが見えてくる。赤外線で読み取るQRコード

見えないところに情報が隠れている。

食品のパッケージから家電、街の電柱広告にまで貼られているQRコード。企業サイトや道案内などにアクセスでき、便利なサービスが受けられます。

あらゆる物に添えられているのが当たり前になっていますが、白黒のモザイク模様はデザインを邪魔することになっていませんか? 消費者には不要で、運営スタッフだけがスキャンできればいい場合もありますよね。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のCSAIL(コンピュータ科学・人工知能研究所)が研究しているのは、人の目に見えないQRコード。

「ブライトマーカー」は3D印刷での成形時に、特定の波長で光を反射する蛍光フィラメントを使用。赤外線カメラで読み取ります。

BrightMarkers are invisible fluorescent tags embedded in 3D-printed objects to enhance motion tracking, virtual reality, and object detection. Unlike QR codes, which can be tampered with, these markers are invisible to the eye. https://t.co/QuRUu1V985pic.twitter.com/yGurdAZ0zE