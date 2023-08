9月26日、NothingのサブブランドCMFからイヤホンとスマートウォッチが出る？

デザイン性の高いガジェットで注目されているNothingが、今月頭に発表したサブブランドCMF by Nothing。発表時から、スマートウォッチとイヤホンのリリースは語られていましたが、そのリーク画像がでてきました。





オレンジが鮮やかな3つのプロダクト

リーク系アカウントのTech and Leaksが、CMFの商品バナーと思われる画像をXにポスト。画像にあるのは、スマートウォッチ「Watch Pro」とイヤホン「Buds Pro」。どちらもCMFカラーのまばゆいばかりのオレンジです。

その他、65Wの充電アダプター(USBスロットあり)もあります。

BREAKING: CMF by Nothing products Leaked with banners



3 products launching on 26th September in India



Smartwatch: Rs. 4500

Ear Buds: Rs. 3500

65 GaN Charger: Rs. 3000



Watch: 1.96" AMOLED, Bluetooth calling

TWS: 45db ANC, Dynamic bass, 10mm



Full specs:https://t.co/lR6HfEWFGipic.twitter.com/gkc75zVtPA — Tech and Leaks (@TechLeaksZone) August 28, 2023





Watch Proスペック

ツイートによれば、Watch Proは1.96インチのAMOLEの常時ONディスプレイ。リフレッシュレートは50Hz。バッテリーは330mAhで、(常時ON不使用で)13日はもつとのこと。

画面の明るさは600nits。ウォッチフェイスは100種類準備されているそうです。

この情報だけで比較すると、ディスプレイはApple Watch Series 8の小さいモデルよりも少し大きくて、画面の明るさは他社より暗め(Pixel Watchが1000nits、Galaxy Watch 6は2000nits)。

機能としては、心拍モニターと酸素センサーで睡眠&ストレストラッキングに対応。Bluetooth通話が可能で、AIノイズリダクション機能がついています。

画像には価格も書かれているのですが、インドのルピー表記。Watch Proは4,500ルピー、日本円で8,000円程度になります。





Buds Proスペック

イヤホン「Buds Pro」のほうはというと、45dbアクティブノイズキャンセリングで、搭載されているバッテリーは54mAhでバッテリーもち11時間!

NothingにもNothing Earシリーズのイヤホンがあるので、CMFからリリースするなら安価がウリになるはず…。記載されていたルビー表記は、3,499ルピー。日本円で6,000円ほど。Ear (stick)が現在1万4800円なので、半分以下です。

Watch Pro、Buds Proともに、画像には9月26日リリースと書かれています。

Source: Telegram