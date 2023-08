コーラとG-SHOCKのコラボが瓶コーラっぽい

ガラス製か? と見紛うクリア感。

炭酸飲料の代表格コカ・コーラといえば、昔から赤と白のブランド戦略です。ところがカシオの腕時計G-SHOCKとのコラボにより、新たなカラバリが誕生しました。

それが薄っすら緑がかったボトルの色。G-SHOCKはスケルトンな透明のケースもありますが、コーラの瓶を腕時計で完全再現してしまったのです。

Taste the feeling🥤(and wear it, too!)



Limited edition @CocaCola branded G-SHOCKs are available NOW



⌚️: DW5600CC23-4, DW6900CC23-3#GSHOCK#gshockwatchpic.twitter.com/R5H3p9pJWe