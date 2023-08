JAXA古川飛行士も搭乗。Crew-7宇宙船の打ち上げライブ配信はここ！

本日予定されていた打ち上げは明日8月26日に延期されています!

アメリカはフロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げが予定されている有人飛行ミッション「Crew-7」。国際宇宙ステーション(ISS)まで、スペースX製造のクルードラゴン宇宙船「エンデュランス」で向かいます。

搭乗するのは4人の宇宙飛行士。船長を務めるNASAのジャスミン・モグベリ宇宙飛行士の他、欧州宇宙機関のアンドレアス・モーゲンセン宇宙飛行士、ロスコスモスのコンスタンチン・ボリソフ宇宙飛行士、そして日本のJAXAから古川聡宇宙飛行士。

当初、現地時間8月25日(金)午前3時50分の打ち上げが予定されていましたが、天候の関係で延期。

現在は、8月26日(土)午前3時27分に打ち上げ予定時間が変更されています。日本時間の8月26日(土)午後4時過ぎです。

Launch update: The @NASA@SpaceX Crew-7 mission is targeting no earlier than Aug.26 at 3:27am ET.



Live launch coverage will begin at 11:30pm ET on Aug.25. pic.twitter.com/gPmK1uaa6W