安全運転への道は険しい…無人の自動運転車が生コン塗りたての路面に突っ込む

ズブズブーっと埋まってしまいました。

Uber(ウーバー)やWeymo(ウェイモ)など、アメリカでは無人で走る自動運転車を開発している企業がいくつもあり、SF映画のような世界が実現しつつあります。

かなり実用的な段階まで来ているようですが…やっぱり機械には、人間のように視覚情報や経験で運転するのはまだ少し早いのかもしれません。

8月15日にサンフランシスコで目撃されたのは、cruise(クルーズ)社の自動運転車が路面に塗りたての生コンクリートに突っ込んだ姿。場所はゴールデン・ゲート・アヴェニューとのことです。

This is a new one. A Cruise vehicle got stuck in wet concrete on Golden Gate Avenue yesterday. pic.twitter.com/YJqLe6FIqR