イーロン・マスクとザッカーバーグのケージファイト、イタリアで開催？

イーロンはやる気満々。

マーク・ザッカーバーグとイーロン・マスクのケージファイト、やるかやらないか駆け引き、楽しんでいただけていますでしょうか?

今度はケージファイトの場所が決定しそうな(?)雰囲気が出てきています。その場所は、なんとイタリア!

イーロンはイタリアの首相と文化大臣と会談があり、ふたりの対決をイタリアの「史上最高の場所」で開催する計画だと投稿しました。

さらにイーロンは、試合は「Meta」と「X」でライブストリームされる予定で、「カメラのフレーム内に映るすべてが古代ローマになる」と加えています。

実際に開催されるとしたら、おそらく対決はマスク財団とチャン・ザッカーバーグ財団によっておこなわれ、UFCの関与はなさそうです。

イーロンは返信で、対決の収益はすべて退役軍人へ寄付される予定だと投稿しています。

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.