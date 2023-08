イーロン・マスクがうるさい新聞NYTにすぐ飛べなくしてる問題、報じられたらすぐ直って笑うしかない

「X(Twitter)では批判的な新聞や競合の短縮リンクを開くのに、やったらと時間がかかる」

そう感じた人たちが試しに測ってみたら、な~んと4、5秒も表示が遅いことがわかり、「わざとトラフィックが流れないように営業妨害してるのか⁉」「短縮リンクってアクセス速くするためのものだと思ってた」とちょっとした騒ぎになりました。

最初に気づいたのはxslowzonさん。Hacker Newsにこう書いていますよ。

「たったの4、5秒⁉」と思われるかもしれませんが、ネットの専門家によると、多忙な現代人は1秒でも遅れると、もう開くのをやめてしまうものなので、4、5秒も遅れたらビュー数にモロに響いちゃうみたい。閲覧が減れば広告収入も減るのでニュースサイトにとっては死活問題です。

ターゲットになったのはNew York TimesとReuters、Twitter離れのユーザーが集まるThreads、Bluesky、Substackで、どこもイーロン・マスクに目の敵にされているサイトやアプリばかりです。とても偶然とは思えません。

特にNew York Timesについては、反アパルトヘイト運動時代のかけ声「Kill the Boar」の解説記事が頭にきたイーロン・マスクが不買運動をツイートで呼び掛けたのが4日午前10時46分ですので、遅延発生のタイミングとわかりやすく重なっています。

The New York Times actually has the nerve to support calls for genocide! If ever there was a time to cancel that publication, it is now.



You can read their articles for free anyway using https://t.co/2NjvMTsWmj. pic.twitter.com/ow11wxw7Ny