｢Twitterを元に戻せ！｣ゲーム大会に息子と参加したイーロンに大ブーイング

ゲームコミュニティでもどうやら不人気?

先週、シューティングゲーム『Valorant』の世界1位を決めるためにロサンゼルスで行なわれた大会「Valorant World Championship Final」を息子と観戦したイーロン・マスク。

イベント配信中、カメラが一瞬イーロンと息子を映し出すと、観客席からはブーイングが上がってしまう事態に。

ブーイングが聴こえてくると、イベントの解説者が「この声、どこから来てるんでしょうか?ここからの声じゃないですよね」と困惑するも、ブーイングの声はさらに大きくなりアリーナ中に響き渡ります。

イーロンの姿は約4秒間画面に映っただけでしたが、カメラがゲームプレイの映像に戻ってからもブーイングはさらに続きました。約30秒後、ブーイングが「Twitterを戻せ」の大合唱に変わっていきました。

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV