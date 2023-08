AndroidもiPhoneばりに、衛星経由で非常時の緊急通報が可能になりそう

日本での提供も気になる。

iPhone 14には携帯電波の届かない場所でも衛星通信でSOSを発信できる機能があり、欧米で提供されてますが、Androidにも同じような機能がやってくるかもしれません。

The Vergeによれば、デベロッパーのNeil Rahmouni氏が、Androidのコードの中にそれっぽいサービスの存在を匂わせる部分を発見したそうです。また、そのサービスはGPS機器メーカーGarmin(ガーミン)の協力で提供されるらしいことも、コードから読み取られています。

Rahmouni氏が見つけたのは、Google(グーグル)のメッセージアプリのコードの中の、Garmin Responseサービスとの何らかしらの連携を示す部分です。

Rahmouni氏がコードから抜粋した緊急時に表示されるらしいダイアログには、「衛星によるメッセージング終了:緊急事態に関するお問い合わせは、Garmin Responseにご連絡ください」とあります。

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS



If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV



(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ