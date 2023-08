約4200万円相当!! ゲームコンベンションでのトレカ盗難手口とは…？

トレカ絡みの犯罪増えてきてますよね……。

8月3日〜6日にインディアナポリスで開催されたGen Con 2023。この北米最大のテーブルゲームイベントにて、トレ-ディングカードを狙った犯罪が発生しました。

インディアナポリスのWRTVによると、30万ドル(約4200万円)相当のカードが盗まれたそうです。その手口は非常に大胆なものでした。

IMPD detectives are seeking the public’s help in identifying two people of interest possibly involved in a theft of upwards to $300,000 worth of gaming cards.



