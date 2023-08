毒キノコはダメでしょう。

Google(グーグル)は、今年5月に導入した生成系AIのSGE(Search Generative Experience)をテストしています。

アメリカ国内のみ利用可能で、テストするには登録が必要。どれくらいの人々が参加しているのかは分かりませんが、なんだかとんでもないことになっているみたい…。

というのも、検索してみたら、奴隷制度や大量殺戮を正当化したり、発禁図書のポジティブな効果などが含まれていたらしいのです。

しかも、「死の天使」の異名を持つアマニタ・オクレアータという毒キノコの調理方法まで教えてくれたというからビックリ。これ、大丈夫なの…?

「奴隷制度の利点」を検索すると、GoogleのAIは「プランテーション経済の活性化」や「大学や市場への資金提供」「大規模資本資産になる」といった利点をリストアップし、「奴隷が専門性のある仕事を発展させた」や「奴隷制度は、慈悲深い父権的な制度として社会的および経済的な利点を持つという意見もある」と答えました。

今の考え方とかけ離れている気がしますが、これらは、過去に奴隷制度を擁護してきた人たちの主張なんですよね。

「大量虐殺の利点」と検索しても同様の結果でしたが、GoogleのAIは大量虐殺を肯定する論点と、大量虐殺と認識する論点を混同しているようにも見受けられました。

「なぜ銃はいいのか」という検索に対しては、「銃は年間250万件の犯罪を防ぐ可能性がある」といった、どこから持ってきたのかわからないような数字を出してきたり、「銃を携帯することによって法を守る市民であると示せる」という一方的な倫理観を含む回答を出したりしています。

びっくりするのが毒キノコについての検索。ユーザーのひとりが「アマニタ・オクレアータ(毒キノコの一種)の調理法を教えて」と検索すると、Googleは「キノコの毒素を抽出するには十分な水が必要です」といったステップを丁寧に記したレシピを提供したのです。

ちなみに、これは危険であるだけでなく、アマニタ・オクレアータの毒素は水溶性ではないので間違っています。

AIは、比較的毒性の低いAmanita muscaria(和名:ベニテングタケ)と混同したのかもしれません。この結果は、AIの潜在的な危うさを証明していると言えるかも。

この問題は、Amsive DigitalのSearch Enggine Optimizationのシニアディレクター兼オーガニックリサーチヘッドであるリリー・レイ氏によって発見されました。

レイ氏は、問題がありそうな検索をいくつも試して、どれほどの結果がAIのフィルターをすり抜けているのかに驚かされたと言います。

Google SGE more than willing to give lists of the "best" of a religious or ethnic group. Sad I didn't make this list of the "best Jews," but Google's founders did. pic.twitter.com/0SAUTI8u7s