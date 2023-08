｢iPhone 13がUSB-Cに改造されて復活｣というロマン予想が浮上

あくまでも予想だからね!

先日お伝えしたApple TVのtvOSベータ版から「未発表のiPhoneのモデルナンバー」が2つ見つかったという話。

ひょっとしたら新型のiPhone SEなのでは? みたいな予想も出ましたが、続報があります。

このモデルナンバーを発掘したエンジニアのAaron氏は、これはLightningからUSB-Cへと変更されたiPhone 13とiPhone 13 miniなのでは? と予想しています。

This is my guess as to which iPhone models correspond to the unreleased model numbers I found. https://t.co/ykcLQMm3jApic.twitter.com/VIjJEPqJEQ