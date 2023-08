おいおい…。iPhone 15の発表イベント、9月12日説まで出てきたぞ

盛り上がってまいりました!

今か今かと待ち焦がれる、iPhone 15シリーズの発表イベント。

これまで例年通り説や、ちょっと遅れる説などが入り混じって若干カオスな状態でしたが、8月に入ると「9月13日(水)」と、具体的なイベントスケジュールの予想が出てきました。

僕のなかではすっかり、そうかー13日かー。と納得してたんですが、ここに来て新説投下。

Apple(アップル)情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者は、iPhone 15の発表イベントは9月12日(火)に行なわれる兆候が増えているとポストしています。

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1