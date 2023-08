iPhone 15に正体不明の新チップ。もしやMFi制限の…？

推測の粋を出ませんが!

という前提でお聞きくださいね。リーカーのMajin Bu氏が、9月に発表見込みのiPhone 15の充電コンポーネントと主張するパーツ写真を複数掲載しています。

その端子は当然のようにUSB-Cなのですが、その中に見慣れない「3LD3」というチップが確認できたとのこと。

You can see the packaged chip on the iPhone 15 series. The model is 3LD3. Because it is a self-designed chip, the function cannot be judged by the model. Judging from the same type of plastic packaged chips in the past, it may be the setting of transmission encryption. pic.twitter.com/YSM1guM3n9