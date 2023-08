iPhone 15のガラスフィルム（らしき画像）。ベゼル薄すぎでは!?

ほとんど線じゃん…。

発表まであと1ヶ月くらいかな? みたいな雰囲気になってきたiPhone 15シリーズ。

今年の変化は多々ありますが、画面の変化としてはベゼルが薄くなるというウワサが流れています。

これまではあくまでも「聞くところによると」みたいな感じでしたが、リーカーのMajin Bu氏によってiPhone 15の保護ガラスフィルムと主張される写真がポストされました。

それがなんだか…とても…薄いのです。

Accurate look at the glass panels of iPhone 15 pic.twitter.com/opf74oQ8G9