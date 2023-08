iPhone 15の色はこの｢ケースのレプリカ｣と同じらしい。でも気になるのは側面です

ふーん、いい色じゃん。

来月の発表が期待される、iPhone 15。これまでさまざまなウワサが飛び交っていますが、周辺機器についても情報あり。

リーカーのMajin Bu氏がポストした写真に映るのは、iPhone 15シリーズ用のケースと主張されるもの。

There's a good chance the colors of the iPhone 15 replica cases I've shown are the same ones used by Apple for the official models. Also it seems that the mute switch is present for the normal iPhone 15 models, the new button will be an iPhone 15 Pro exclusive pic.twitter.com/vfsurWPSW5