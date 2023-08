時代はベゼルレス。iPhone 15 Proはベゼル極薄でエッジぎりっぎりまで画面かも

今秋発表が期待されるApple(アップル)のiPhone 15。スクリーン関連では、ノッチ廃止と全モデルで「Dynamic Island」機能が使えるという噂が出ています。

ベゼルが薄くなるという説もすでにありますが、これ、思ったよりもずっと薄くなるみたい。

iPhone 15のベゼルについて話しているのは、Apple事情通のMark Gurman氏。

ベゼル薄を実現するのは、低圧射出成形技術=LIPO技術によるもの。iPhone 14でベゼルの厚み2.2ミリだったのが、iPhone 15では一気に1.5ミリまで薄くなるといいます。

Twitter(現X)にポストされるiPhone 15の予想画像の中にも、ちょいちょいベゼルがかなり薄いものがありますね。

The bezels on iPhone 15 Pro models will be just 1.5mm thick this year 📱‼️



This is a reduction of more than 30%, and it's said to give iPhone the thinnest bezels of any smartphone in the world...



