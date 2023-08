iPhone 15 Pro用ケーブル情報がリーク。USB4仕様でガチで速そう

これは期待しちゃうよ!

連日のように新しい情報が発掘され(まとめ情報はこちら)、発表もまもなく!な雰囲気になってきているiPhone 15。

やはり注目はUSB-C化。先日はiPhone 15用とされるUSB-Cケーブルの仕様がリークされましたが、今度はiPhone 15 Pro用ケーブルです。

Looks Apple has actually tested a Thunderbolt cable for the iPhone 15 Pro and it will probably be released exclusively for the Pro models.

Here is some details

USB4 Data Cable Engineering Cable

Length 70 cm

Protocol USB 4 gen 2

Rate 20g

Support 4k 60hz

Power 150w pic.twitter.com/gC9bfF5UC0