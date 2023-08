iPhone 15 Proに3つの新色が来るとしたら、みんなはどれ選ぶ？

はい、来ました。カラバリ話。

まもなく発表では?とウワサされるiPhone 15シリーズ。中でもiPhone 15 Pro系はかなりの変更が期待されています。

そしてどうやらカラーも結構変わりそうなんですよね。

これまでミントグリーンとクリムゾンのウワサや、つや消しで暗めのブルーのウワサがありましたが、新たなカラバリのウワサです。

リーカーのMajin Bu氏が投稿したのはiPhone 15 Proのコネクタ部と主張するパーツ(当然のようにUSB-Cです)。氏はそのカラーから本体の色を予想しています。

Apple will introduce new colors for the iPhone 15 Pro lineup. I'm talking about dark blue, titanium gray and some sort of black. You can clearly see the color shades from the iPhone 15 Pro connectors pic.twitter.com/dzngVaEz4A