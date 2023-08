iPhone 15 Ultraの本体ケース画像がリーク？

期待していい?

9月13日発表説が出ているiPhone 15シリーズですが、噂のアイツが本当に来るかもしれませんよ。そう、Ultraが。

リーカーのMajin Bu氏が、まだ発表されていないiPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Ultra用と思われる本体ケース画像を投稿しています。

ディスプレイサイズは、画像には(iPhone 15とiPhone 15 Proが)6.2インチ、(iPhone 15 PlusとiPhone 15 Pro Maxが)6.8インチと表記されています。

もしこれが本当だとしたら、iPhone 14シリーズと比較するとそれぞれ0.1インチ大きくなるってことなんですが、これはベゼルが薄くなる説が関連するのかも(ベゼルが薄くなるのはiPhone 15 ProシリーズとiPhone 15 Ultraのみなんて噂もあります)。

Apparently the cases of the iPhone 15 Ultra models show a third button that should replace the old mute switcher pic.twitter.com/6XIKgBMJVN