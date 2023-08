iPhone 15には1.5mのUSB-Cケーブルが付属するらしい

ちょっと長くなるのかも?

例年通りなら9月には発表されそうなiPhone 15シリーズ。

注目はやはり端子形状の変更ですよね。「iPhone 15はLightningではなくUSB-Cになる」というリークやウワサが多方面から聞こえてきます(詳しくはiPhone 15のまとめ記事をどうぞ)。

そして新しいリークは、iPhone 15に付属すると主張されるUSB-Cケーブル。

They will also be much more resistant than the current ones pic.twitter.com/PtKwjGsTK5