iPhone 15のUSB-Cケーブル、カラバリありって聞いたらうれしい？

お揃いうれしい!

9月の2週には発表されるかも? とウワサされる、iPhone 15シリーズ。毎日のように新しいウワサが飛び交っていますが、その中でも注目されているのが、USB-Cになるかも?というウワサ。

最近USB-Cポートの写真もリークされるなど、USB-C化は確度の高い情報であると予想されています。

そして、もうひとつ新たなUSB-C話の投入。リーカーのMajin Bu氏が、iPhone 15のUSB-Cケーブルと思われる写真をポストしています。

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5