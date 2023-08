iPhone 15のUSB-C”ケーブル”、もしかしたら通信めっちゃ遅いかも…

なぜベストを尽くさない?

早ければ来月には発表されそうな、iPhone 15シリーズ。大きな変更点としては端子がついにUSB-C化を果たすのでは? といったウワサが流れています。

先日もiPhone 15用では? とされるUSB-Cケーブルのリークをお伝えしましたが、その仕様らしき情報も出てまいりました。

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg